Олена Зеленська обговорила з королевою Матильдою програму психологічної підтримки для українців

Перша леді України Олена Зеленська провела розмову по відеозв'язку з бельгійською королевою Матильдою, під час якої було обговорено Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яку розробляють з ініціативи дружини президента.

Програма має на меті допомогти українцям подолати надзвичайний стрес і наслідки травматичних подій війни.

Її Королівська Величність є професійним психологом та опікується питаннями психічного здоров’я на світовому рівні як адвокат цілей сталого розвитку ООН.

Олена Зеленська запропонувала королеві Матильді приєднатися до розробки програми, оскільки Бельгія успішно реформувала систему охорони психічного здоров'я дорослих, впровадила нову політику в галузі психічного здоров'я дітей та підлітків. Тож такий досвід був би надзвичайно корисним для України.

Олена Зеленська і королева Матильда / Фото: president.gov.ua/facebook

"Мене особливо непокоять у цьому плані діти. Вони бачать занадто багато. Маємо приклад 18-річного хлопця, який став свідком загибелі мами і взяв під опіку чотирьох молодших братів і сестер. Він не може говорити про те, що сталося, без сліз. І це непоодинокий випадок, діти травмовані смертями близьких, жорстокістю військових, втратою дому. Маємо врятувати їхню психіку в умовах війни", – сказала перша леді.

Її Величність запевнила: Україна цілком може розраховувати на солідарність та допомогу бельгійського народу. Зокрема, доктор Ганс Клюге, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, має величезний досвід роботи в гарячих точках, адже брав участь у місіях "Лікарів без кордонів" у Ліберії та Сомалі. Тож він, за словами королеви Матильди, може передати Україні всі практики, які були успішно застосовані під час реформи бельгійської системи охорони психічного здоров'я.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

"Розумію ваше бажання вжити всіх заходів, щоб допомогти людям у такі важкі часи. Важливо інвестувати в програми на запобігання та працювати з наслідками вже зараз, навіть якщо війна ще не закінчен", – сказала Її Величність. Програма має підсилити державний сектор через співпрацю з неурядовими організаціями. Вона передбачає навчання фахівців із психічного здоров’я, а також сімейних лікарів, освітян, соціальних працівників у громадах. Навчання охоплюватиме широке коло питань: від базових навичок комунікації та підтримки до спеціалізованих практик роботи з наслідками надзвичайних ситуацій.

"Хочемо, щоб усі вони змогли перейняти найкращий світовий досвід та найсучасніші практики. Часу в нас дуже мало, ми не можемо витрачати його на експерименти, тож розраховуємо на підтримку міжнародної спільноти, щоб якнайшвидше розробити та впровадити програму", – наголосила Олена Зеленська.

Дружина президента також подякувала Її Величності королеві та бельгійцям за підтримку, адже країна прийняла вже понад 80 тисяч українських вимушених переселенців.

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