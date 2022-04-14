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Олена Зеленська показала 15-річну дівчинку, яка втратила ногу після ворожого обстрілу

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Олена Зеленська показала 15-річну дівчинку, яка втратила ногу після ворожого обстрілу

Instagram Олени Зеленської

Перша леді України розповіла про допомогу, яку будуть надавати людям, які постраждали під час війни.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram знімки українців, які втратили ногу від ворожих дій російських окупантів.

Після ворожого обстрілу без кінцівки залишилась 15-річна Маша Фещенко із Запорізької області.

© Instagram Олени Зеленської
Instagram Олени Зеленської

Сценарист і військовий із Чернігова Юрій Вєткін пережив танкову атаку, яка залишила його без ноги.

© Instagram Олени Зеленської
Instagram Олени Зеленської

Олександр Чекмарьов втратив ногу, коли його автівку розстріляв російський БТР, при спробі виїхати із окупованої Бучі.

© Instagram Олени Зеленської
Instagram Олени Зеленської

Його дружина та сини, на превеликий жаль, загинули.

© Instagram Олени Зеленської
Instagram Олени Зеленської

"Щодня війна важко травмує сотні українців різного віку та статі. Людей з інвалідністю стає більше. Тим, хто ще вчора її не мав, доводиться звикати до нового способу життя. Їм потрібна реабілітація – і психологічна, і фізична.

Зазвичай інвалідність сприймається як те, з чим чогось не можна. Але час поставити питання інакше – з нею багато чого можна! Життя має тривати й триватиме!

Саме в ці дні Україна переходить на нову систему реабілітації для наших громадян – сучасну та дружню. Її абревіатура МКФ – Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. Шлях до МКФ тривав довгі роки, але ніколи вона не була такою потрібною українцям, як зараз", - написала Олена Володимирівна.

За її словами, нині МОЗ разом із НСЗУ та за підтримки експертів розробляють спеціальний електронний документ – Індивідуальний реабілітаційний план.

"Він буде в кожного, хто цього потребує, та дасть змогу людям з інвалідністю відновитися й повернутися до активного життя – суспільного й особистого.

Дякую однодумцям із МОЗ, уповноваженій Президента України Тетяні Ломакіній та уряду за підтримку моєї ініціативи й оперативну роботу.

Війна може травмувати. Але в наших силах – перетворити травму на силу. Саме так переможемо", - додала пані Зеленська.

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