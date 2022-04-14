Олена Зеленська показала 15-річну дівчинку, яка втратила ногу після ворожого обстрілу

Перша леді України розповіла про допомогу, яку будуть надавати людям, які постраждали під час війни.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram знімки українців, які втратили ногу від ворожих дій російських окупантів.

Після ворожого обстрілу без кінцівки залишилась 15-річна Маша Фещенко із Запорізької області.

Instagram Олени Зеленської

Сценарист і військовий із Чернігова Юрій Вєткін пережив танкову атаку, яка залишила його без ноги.

Instagram Олени Зеленської

Олександр Чекмарьов втратив ногу, коли його автівку розстріляв російський БТР, при спробі виїхати із окупованої Бучі.

Instagram Олени Зеленської

Його дружина та сини, на превеликий жаль, загинули.

Instagram Олени Зеленської

"Щодня війна важко травмує сотні українців різного віку та статі. Людей з інвалідністю стає більше. Тим, хто ще вчора її не мав, доводиться звикати до нового способу життя. Їм потрібна реабілітація – і психологічна, і фізична.

Зазвичай інвалідність сприймається як те, з чим чогось не можна. Але час поставити питання інакше – з нею багато чого можна! Життя має тривати й триватиме!

Саме в ці дні Україна переходить на нову систему реабілітації для наших громадян – сучасну та дружню. Її абревіатура МКФ – Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. Шлях до МКФ тривав довгі роки, але ніколи вона не була такою потрібною українцям, як зараз", - написала Олена Володимирівна.

За її словами, нині МОЗ разом із НСЗУ та за підтримки експертів розробляють спеціальний електронний документ – Індивідуальний реабілітаційний план.

"Він буде в кожного, хто цього потребує, та дасть змогу людям з інвалідністю відновитися й повернутися до активного життя – суспільного й особистого.

Дякую однодумцям із МОЗ, уповноваженій Президента України Тетяні Ломакіній та уряду за підтримку моєї ініціативи й оперативну роботу.

Війна може травмувати. Але в наших силах – перетворити травму на силу. Саме так переможемо", - додала пані Зеленська.

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