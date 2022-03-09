Олена Зеленська показала фото, як герцог і герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні

Олена Зеленська показала фото, як герцог і герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні

Королівська пара продовжує підтримувати українців.

Олена Зеленська опублікувала на своїй сторінці в Instagram світлини, як принц Вільям і герцогиня Кетрін відвідали у Лондоні Український культурний центр, в якому волонтери збирають пожертвування для постраждалих у війні українців.

Королівська пара прийшли туди із блакитно-жовтими значками, прикріпленими до одягу.

Перша леді України подякувала герцогу і герцогині Кембриджським, королеві Великої Британії Єлизаветі II, принцу Уельському і його дружині герцогині Корнуольській за підтримку.

"Герцог та Герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери збирають і сортують гуманітарну допомогу для постраждалих українців.

Україну підтримує вся Велика Британія – від звичайних громадян до Королівської родини. На інших зворушливих кадрах – Принц Уельський і його дружина Герцогиня Корнуольська моляться за нашу країну в Українському католицькому соборі Лондона. Вони принесли із собою соняшники.

Окрему дякую Її Величності Королеві Великої Британії – вона зробила приватний внесок на допомогу Україні.

Така підтримка не тільки лікує та зігріває тисячі доль. Вона наближає нас до перемоги", - написала пані Зеленська.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський подякував герцогу та герцогині Кембриджським за підтримку України.

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