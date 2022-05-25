Олена Зеленська показала учасникам Всесвітнього економічного форуму в Давосі наслідки російської агресії у містах України

Перша леді України розповіла світовій спільноті про гуманітарну ситуацію у нашій країні.

Олена Зеленська виступила на заході в Українському домі, який відбувся в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія). Вона розповіла про гуманітарну ситуацію в Україні.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Через відеозв'язок вона виступила перед учасниками у Давосі. Олена показала знімки українських міст до та після вторгнення РФ.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді продемонструвала також світлини людей, які постраждали від війни.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Маріуполь. Яким він був і яким став після російського знущання. Ірпінь, Харків, Сєвєродонецьк. Було – стало. Думала, як найкраще розповісти про українську трагедію під час онлайн-сесії в Українському домі в Давосі, організованому в межах Всесвітнього економічного форуму. Зрозуміла, що краще один раз побачити. Тож не тільки розказувала, а й показувала. Понівечені міста. Понівечених людей. Як-от сім’я Наталі. З донечкою Яною вони втратили нижні кінцівки під час ракетного удару по вокзалу в Краматорську.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Мої співрозмовники – в затишному далекому містечку. Я в Києві, який намагається відновитися після обстрілів. Але мені здається, весь цивілізований світ розуміє, через що ми зараз проходимо", - написала перша леді в Instagram.

Олена також розповіла про важливу роль українських жінок у воєнний час, назвавши їхню стійкість видатною.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У пані Зеленської запитали, як українці тримаються, на що вона відповіла: "як шафка у Бородянці". Крім того, вона розповіла, як можна підтримати Україну. Насамперед, це не звикати до війни. Також потрібно посилити санкції проти Росії.

"Питали: "Що ми можемо зробити?" Відповіла – не звикати до війни. Бо це те, чого хоче Росія. Щоб трагедії стали в один ряд із новинами шоубізу. Ні, так не має бути у світі, який хоче зберегти людяність. Цінність людського життя та миру – понад усе.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Знаєте, що надихнуло? Що були люди, які назвали себе "новими друзями України". До цього їх спонукала війна. На жаль. Але ласкаво просимо нових друзів до спільної боротьби. Бо це і є дружба – боротися та перемагати разом", - підсумувала Олена.

Раніше, перша леді розповіла, що в Україні створять службу психологічної допомоги для підтримки тих, хто пережив війну. П

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