Олена Зеленська привітала українців із Великоднем і опублікувала святкову листівку

Перша леді України привітала зі святом усіх, "хто не полишає надію і робить неможливе для перемоги життя та правди".

Олена Зеленська привітала українців зі світлим святом Великодня.

В Instagram дружина президента опублікувала святкову листівку.

"Серед наших непростих днів і тривожних ночей, випробувань і вибору, загроз і порятунку цей день приходить як нагадування: навіть неможливе можливе, надія є, життя та правда здобудуть свою справедливу перемогу. Свій Великий день. З Великоднем, Україно! Зі святом усіх, хто не полишає надію і робить неможливе для перемоги життя та правди!" – написала перша леді.

Нагадаємо, Павло Зібров записав для читачів і читачок ТСН.ua відеопривітання з Великоднем.

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