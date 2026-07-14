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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

Олена Зеленська прикрасила жакет золотою брошкою у вигляді тризуба

Перша леді та президент перебувають зараз у Франції з візитом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Олена і Володимир Зеленські

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

День взяття Бастилії — це головне національне свято Франції, яке щороку відзначають 14 липня. Для французів це день національної гордості, пам’яті про боротьбу за свободу та демократичні цінності і саме цей особливий захід вже традиційно відвідало подружжя Зеленських.

Президент та перша леді прибули на щорічний військовий парад до Дня взяття Бастилії на Єлисейських Полях. Президент одягнув свій стандартний чорний комплект у мілітарі стилі, а пані Олена — костюм вільного крою з жакетом та штанами.

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

Головною особливістю ансамблю було те, що жакет мав незвичайний крій, а також його доповнював тонкий пояс-мотузка. Перша леді також підібрала до цього костюму такі аксесуари як коричнева замшева сумка, а також туфлі. Прикраси вона надягла золоті — пару класичних сережок і свою улюблену брошку у вигляді тризуба.

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

Зустрічала Олену і Володимира Зеленських перша леді Франції Бріжит Макрон, яка для святкування обрала неймовірно елегантну сукню-пальто, що стала демонстрацією її вишуканого смаку.

Олена і Володимир Зеленські та перша леді Франції / © Getty Images

Олена і Володимир Зеленські та перша леді Франції / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
185
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