Олена Зеленська розплакалася після звістки про авіакатастрофу у Броварах

Перша леді України не змогла стримати емоцій, дізнавшись про трагедію під Києвом.

Олена Зеленська не змогла стримати емоцій, коли дізналася жахливу звістку про авіакатастрофу у Броварах. Першу леді сповістили про це за кілька хвилин до її виступу на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Дізнавшись про загибель керівництва МВС і цивільних, перша леді розплакалася. Фотографи зазнімкували, як Олена витирала сльози.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Першій леді довелося дуже швидко опанувати емоції і виступити перед учасниками форуму.

"Сьогодні ще один дуже сумний день – нові втрати. Думаю, ви розумієте мої емоції. Можливо, вони трохи не до місця в політичному та економічному діалозі, але я впевнена, що, так само як війна змінила весь світ, вона також змінила весь наш діалог. Ми також можемо змінити цю негативну ситуацію на краще", – сказала Зеленська, пише Daily Mail.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Після слів Зеленської президент форуму Борге Бренде оголосив 15 секунд мовчання, щоб вшанувати пам'ять загиблих у авіакатастрофі.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, у Броварах Київської області сталася авіакатастрофа - впав гвинтокрил ДСНС. Внаслідок трагедії загинуло 14 людей, з них одна дитина, постраждало - 25 осіб. Серед жертв керівництво Міністерства внутрішніх справ України: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович і перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Читайте також: