Олена Зеленська розповіла про ініціативу створення "українських поличок" у бібліотеках світу

Перша леді України зазначила, що книжки рятують українців від хаосу війни та розрухи і надають духовних сил.

Олена Зеленська розповіла в Instagram про її ініціативу створення українських поличок у бібліотеках світу. Вона повідомила, що у Національній бібліотеці Австрії з'явився переклад німецькою творів Ліни Костенко.

"…І якби на те моя воля,

написала б я скрізь курсивами:

- Так багато на світі горя,

люди, будьте взаємно красивими!.."

Вірші нашої 92-річної класикині Ліни Костенко, які ми вивчали у школі і ВИШах, які тепер надсилаємо одне одному в інтернеті, коли хочемо мудрого слова, – тепер німецькою в Національній бібліотеці Австрії.

Саме під час їхньої презентації ми й повернулися до нашої із МЗС, Мінкультом та Інститутом Книги ідеї довоєнних часів – створення "української полички" в бібліотеках світу.

Аби наші твори знаходили читачів, а світ відкривав Україну через авторів. У мирний час цей проєкт запрацював би вже у березні…

Але й під обстрілами хочеться думати не тільки про виживання, а і про книжки, і про творчість, – про все, що рятує нас від хаосу війни та розрухи і надає духовних сил", - написала перша леді.

Пані Зеленська подякувала за підтримку директорку бібліотеки Йоганні Рахінгер. Перша леді також зазначила, що бібліотека підтримає українські видавництва - вона готова замовляти у них уже надруковані наклади.

Дружина президента зазначила, що для українців в Австрії вхід до Національної бібліотеки, як і до музеїв, безкоштовний.

"Тож це гостинне місце може стати справжнім українським клубом і культурним осередком. Запрошуємо всіх!

Дякуємо Посольству України в Австрії за просування ініціативи та нашим австрійським друзям за підтримку проєкту. Рятуючи нашу літературу, ви в такий спосіб рятуєте Україну. Адже, як відомо, всі ми (і українці, і австрійці) – це книжки, які ми читаємо", - написала Олена.

Нагадаємо, пані Зеленська показала фото із благодійного концерту у Литві за участі українських зірок.

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