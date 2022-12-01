Олена Зеленська розповіла, про що говорила с королевою Каміллою на прийомі у Букінгемському палаці

Ми розповідали вже про цей прийом та зокрема про образ в якому пані Зеленська з’явилася на заході. Також перша леді поділилася своїми враженнями від візиту до Букінгемського палацу та спілкування з дружиною короля Чарльза III.

Олена Зеленська і королева Камілла / Фото: Getty Images

"Для мене почесне особисте знайомство з Її Величністю та можливість розповісти, що відбувалося й відбувається на наших територіях, тимчасово окупованих Росією, які жахливі злочини скоюють окупанти проти наших жінок і дітей. Україна готова зробити свій внесок у міжнародні зусилля, щоб запобігти насильству у конфліктах, із яким стикаються в усьому світі. На жаль, маємо болючий досвід у цьому питанні. Робимо все можливе, щоб гідно його здолати й не толерувати ніколи", – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді України також відвідала виставку Russian War Crimes, де були зібрані фото, які були зроблені по всій Україні від початку війни та ілюструють російські злочини, демонструють обличчя та історії постраждалих від них українців.

Королева Камілла на прийомі в Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

Днем пізніше Олена Зеленська зустрілася і з королем Чарльзом III. Вони відвідали Собор Святого Сімейства у Вигнанні – кафедральний собор Єпархії Святої Сімейства у Лондоні Української грекокатолицької церкви. Там офіційно відкрився новий Український приймальний центр. Перша леді зустрілася зі співробітниками, волонтерами та родинами переміщених осіб із України.

Олена Зеленська і король Чарльз III / Фото: Associated Press

Читайте також: