Олена Зеленська розповіла, скільки українських дітей навчається у польських школах

Перша леді України поспілкувалася зі своєю польською колегою про їхню допомогу нам.

Олена Зеленська розповіла у своєму дописі в Instagram про неоціненну допомогу Україні від Польщі у цей тяжкий час російської агресії. Наразі у Польщі навчається понад 200 тисяч українських дітей, сотні онкохворих дітей лікується там і понад 2500 тисячі українських немовлят з'явилися там на світ.

"В Україні кажуть: обирай не житло, обирай сусіда. На жаль, із країнами це неможливо. Але як Україні пощастило з Польщею! Вона не просто прийняла найбільше наших біженців (понад 3 мільйони, це ніби три міста переїхало), а й надала їм права на медицину та освіту. У польських школах уже понад 200 тисяч наших учнів. Польща прийняла на лікування сотні українських діток з онкологією в межах наших спільних "рейсів життя" зі Львова. Уже понад 2500 українських малюків народили наші мами, яким довелося виїхати до цієї країни", - розповіла перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Пані Зеленська зауважила, що про це все вона поспілкувалася через відеозв'язок з першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Вона каже, що пишається співвітчизниками, які "відкрили свої серця та домівки для сестер і братів" з України. Сама ж не тільки допомагає українцям у Польщі (президентське подружжя навіть віддало нашим громадянам під оселі три свої резиденції!), а й відвідала Україну – Чернівці та Кам’янець-Подільський", - сказала Олена.

Зеленська також запропонувала колезі долучитися до національної програми психологічної допомоги. Через російську агресію українці переживають справжній жах, і, щоб подолати травми, потрібні найкращі психологічні практики світу. Тож Зеленська запрошує всіх перших леді ділитися досвідом своїх країн.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"А ще запропонувала пані Агаті взяти під патронат ініціативу "Книжки без кордонів" на території Польщі, щоб у кожної української дитини за кордоном з’явилася книжка рідною мовою. Наші видавці надають макети, а іноземні їх друкують. Дуже рада, що вона погодилася! Пані Агата – з літературної родини й сама філологиня, тож під її керівництвом усе вийде якнайкраще.

Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Instagram Олени Зеленської

Дякую, Польща! Те, що ви для нас робите, – це більше, ніж допомога. З такими друзями точно переможемо!" – написала перша леді України.

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