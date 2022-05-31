Олена Зеленська розповіла, як діти за кордоном можуть читати українські книжки

Олена Зеленська розповіла, як діти за кордоном можуть читати українські книжки

В рамках проєкту "Книжки без кордонів", який ініціювала перша леді Олена Зеленська, вже в 11 країнах Європейського Союзу друкують та розповсюджують серед дітей українських вимушених переселенців книжки рідною мовою. Незабаром до ініціативи приєднається низка інших держав.

Як розповіла дружина президента, вітчизняні видавництва за посередництва посольств України та із залученням місцевих фондів та організацій надають друкарням різних країн Європи макети дитячих книжок українською. Видані таким чином книжки розповсюджують серед маленьких громадян України через соціальні центри, центри підтримки, школи, бібліотеки та посольства.

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"Діти, які покинули будинки через війну, не брали із собою книжок. Їхні сім'ї часто евакуювалися взагалі без речей. І тепер дитяча книжка рідною мовою може стати частинкою дому, миру, хвилиною спокою", — наголосила Олена Зеленська. Загальний тираж виданих книжок - 80 тис. екземплярів.

У Польщі Міністерство культури та національної спадщини та Інститут книжки виділили кошти для друку 120 тис. екземплярів української дитячої літератури. Також у цій країні фонд Metropolia Dzieci збирає кошти на закупівлю книжок в українських видавництв для "українських поличок" у бібліотеках.

У рамках проєкту "Подаруй книжку українським дітям" вже зібрано 10 тис. польських злотих. Також за сприяння Посольства України в Республіці Польща до бібліотек середніх загальноосвітніх закладів Варшави, де навчаються діти – громадяни України, що знайшли тут притулок, втікаючи від війни, передано близько 20 тис. екземплярів підручників, методичних посібників та художньої літератури українською мовою.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Крім того, за сприяння та у співорганізації з Посольством України в Республіці Польща на Книжковому ярмарку у Варшаві, який відбувся 26-29 травня, працював український стенд. Гості ярмарку мали унікальну можливість ознайомитись із книжками понад 30 українських видавництв, а також відвідати літературні зустрічі з письменницями Оксаною Забужко, Вікторією Амеліною, Любов'ю Якимчук та іншими. За словами Олени Зеленської, друк дитячих книжок українською мовою організують також у Франції, Нідерландах, Італії, Румунії, Фінляндії, Великій Британії, Туреччині.

Дружина Президента подякувала Українському інституту книжки, Міністерству закордонних справ та посольствам України за плідну роботу із забезпечення маленьких переселенців літературою рідною мовою. "Це тисячі екземплярів. Тисячі сімей прочитають на ніч чудові казки. Переглянуть разом чудові малюнки. Перенесуться у створений із любов'ю світ", – зазначила перша леді.

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