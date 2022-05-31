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Олена Зеленська розповіла, як вона та її діти реагують на повітряну тривогу

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Олена Зеленська розповіла, як вона та її діти реагують на повітряну тривогу

Олена Зеленська / Фото: president.gov.ua

Дружина президента України Олена Зеленська поспілкувалася із українськими ЗМІ в ефірі інформаційного телемарафону. Під час бесіди перша леді розповіла про дітей та про те, як вони живуть зараз в умовах війни.

Пані Зеленська поділилася, що вони із чоловіком ніколи нічого не приховували від своїх дітей. Відверті бесіди продовжуються і зараз.

"Я завжди намагалася говорити з ними відверто і зараз продовжую це робити. Зі старшою донькою це легко, це вже доросла людина, яка все читає, все бачить. І знає, як ми повинні перемогти для того, щоб закінчилася війна. З сином по-іншому, він у нас підростаючий політолог, він усе знає, дає військові поради, які нам потрібно закупити танки, літаки, гелікоптери, чого нам не вистачає… Які країни нам погано допомагають, а які добре… Він у нас такий військовий експерт, з ним можна про це говорити місяцями. Ми й не заохочуємо ці розмови, але й не перешкоджаємо, тому що йому треба висловитися. Вони все розуміють, поки війна і ми не перемогли на полі бою, нам чекати новин про возз'єднання сім'ї нічого. Усі тримаються. Є навчання, діти якийсь час не думають про війну", – каже Зеленська.

Під час війни багато людей відкрили нові якості. Про те, як змінилася перша леді, Олена говорить скромно. І не приховує, що все ще здригається від звуків повітряної тривоги.

"Про те, як я змінилася, можуть сказати лише люди, які мене знали і знають зараз. Я в собі особливих відмінностей не помічаю. Але можу сказати про своїх друзів, знайомих. Я щаслива, що вмію вибирати людей. Війна підсвічує не лише погане. І більшість моїх людей вони настільки включилися і в волонтерську роботу і на своїх фронтах всі працюють для того, щоб просто наближати нашу перемогу. 

Про те, як я сплю, ви знаєте, у мене, як і у всіх інших є додаток "Повітряна тривога" і ми всі вже майже звикли, але все одно я здригаюся щоразу, коли вона починає верещати. Із сином треба поговорити з вечора, щоб він заспокоївся, бо він не так легко зараз засинає, як це було раніше”, — каже Олена.

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