Олена Зеленська у білому светрі і золотих прикрасах зустрілася з молоддю у Чернігові
Перша леді з робочим візитом відвідала Чернігів.
Олена Зеленська взяла участь у відкритті молодіжного простіру «12–21» у Чернігові, який розвиває Фундація першої леді.
У просторі поєднані дозвілля, спілкування у форматі «рівний — рівному» і професійна психосоціальна підтримка. Він створений для підлітків і молоді віком від 12 до 21 року.
Дружина президента поспілкувалася з підлітками і молодими людьми Чернігова. Через повітряну тривогу зустріч довелося провести в укритті.
«Для нас важливо, щоб молоді люди приходили сюди не через обов’язок, а через внутрішню потребу. Приходили по відчуття безпеки, підтримки та прийняття», — зазначила перша леді.
Зеленська постала там у темному жакеті з накладними кишенями, білому светрі з гарними манжетами і темних штанях. Образ перша леді доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем, золотими сережками у вухах і золотою каблучкою на руці.
Нагадаємо, Олена Зеленська постала на нараді у чорному твідовому жакеті і білій сорочці з рюшею на комірі.