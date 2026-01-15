Олена Зеленська у білому светрі і золотих прикрасах зустрілася з молоддю у Чернігові

Олена Зеленська

Олена Зеленська взяла участь у відкритті молодіжного простіру «12–21» у Чернігові, який розвиває Фундація першої леді.

У просторі поєднані дозвілля, спілкування у форматі «рівний — рівному» і професійна психосоціальна підтримка. Він створений для підлітків і молоді віком від 12 до 21 року.

Дружина президента поспілкувалася з підлітками і молодими людьми Чернігова. Через повітряну тривогу зустріч довелося провести в укритті.

«Для нас важливо, щоб молоді люди приходили сюди не через обов’язок, а через внутрішню потребу. Приходили по відчуття безпеки, підтримки та прийняття», — зазначила перша леді.

Зеленська постала там у темному жакеті з накладними кишенями, білому светрі з гарними манжетами і темних штанях. Образ перша леді доповнила акуратним укладанням, ніжним макіяжем, золотими сережками у вухах і золотою каблучкою на руці.

