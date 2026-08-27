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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
2 хв

Олена Зеленська у блакитному костюмі, Сір’є Каріс – у вбранні кольору гакі: перші леді на зустрічі зі школярками

Перші леді України та Естонії відвідали у Києві перше заняття освітньої програми, покликаної зацікавити українських дівчат технологіями.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сір’є Каріс і Олена Зеленська

Сір’є Каріс і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська і перша леді Естонії Сір’є Каріс зустрілися з українськими школярками — учасницями «Програми технологій і креативності для дівчат — Україна». Захід відбувся на території Музею математики у Києві.

Сір’є Каріс і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Сір’є Каріс і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Для зустрічі Зеленська обрала елегантний костюм ніжно-блакитного відтінку. Він складався з двобортного жакета вільного крою і широких штанів. Вбрання дружина президента скомбінувала з темними туфлями-човниками.

Сір’є Каріс і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Сір’є Каріс і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена зробила красиву зачіску з локонами і боковим проділом та макіяж у ніжних відтінках. Лук вона завершила лаконічними золотими сережками.

Сір’є Каріс і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Сір’є Каріс і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Сір’є Каріс з’явилася у багатошаровому образі кольору гакі. Вона одягла сукню-сорочку вільного силуету з коміром, застібкою спереду та великими геометричними кишенями. Під нею була світліша кофта з довгими рукавами.

Сір’є Каріс і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Сір’є Каріс і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Свій образ перша леді Естонії доповнила чорно-зеленими лоферами, фактурним клатчем у смарагдовій гамі, оптичними окулярами й сережками з кольоровими каменями. До вбрання вона прикріпила золоту брошку KVITKA від українського бренду GUZEMA — саме таку любить носити Зеленська.

Сір’є Каріс і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Сір’є Каріс і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Освітня програма розрахована на українок віком від 8 до 11 років. Вона має допомогти дівчатам отримати позитивний досвід взаємодії з технологіями, розвинути впевненість, творче й логічне мислення, навчитися розв’язувати проблеми, співпрацювати та організовувати власну діяльність.

Участь у проєкті візьмуть 300 дівчат із Житомира та Малина. Для них проведуть 20 спеціальних занять із підготовленими інструкторами.

Олена Зеленська подякувала Естонії за підтримку українських дітей і наголосила, що важливо забезпечити їм можливості для максимального розвитку, цікавого та наповненого зростання.

Нагадаємо, Олена Зеленська одягла на заходи з нагоди 35-ї річниці біло-молочне вбрання з вишитим колоссям від українського бренду.

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