Олена Зеленська у карамельно-коричневому жакеті виступила онлайн на конференції
Перша леді України одягла на свій виступ онлайн жакет у теплій, глибокій коричневій гамі.
Олена Зеленська звернулася в онлайн-режимі до учасників міжнародної конференції «Bring Kids Back UA: Повернення українських дітей додому», яка відбулася в Португалії.
Перша леді постала на відео у діловому жакеті карамельно-коричневого відтінку, до якого прикріпила брошку у вигляді листочка. Її образ доповнила гарна хвиляста зачіска, ніжний макіяж і лаконічні золоті сережки.
Нагадамо, Олена Зеленська на ділову зустріч одягла чорний жакет на затин із тканинним поясом.