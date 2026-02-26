ТСН у соціальних мережах

144
1 хв

Олена Зеленська у карамельно-коричневому жакеті виступила онлайн на конференції

Перша леді України одягла на свій виступ онлайн жакет у теплій, глибокій коричневій гамі.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська звернулася в онлайн-режимі до учасників міжнародної конференції «Bring Kids Back UA: Повернення українських дітей додому», яка відбулася в Португалії.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді постала на відео у діловому жакеті карамельно-коричневого відтінку, до якого прикріпила брошку у вигляді листочка. Її образ доповнила гарна хвиляста зачіска, ніжний макіяж і лаконічні золоті сережки.

Нагадамо, Олена Зеленська на ділову зустріч одягла чорний жакет на затин із тканинним поясом.

144
