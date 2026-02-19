Олена Зеленська у стильному жакеті і з новими сережками з’явилася на Хмельниччині

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська у межах своєї робочої поїздки на Хмельниччину відвідала Центр життєстійкості Красилівської громади, де надають психосоціальну допомогу.

Там перша леді з’явилася у стильному аутфіті. На ній був бежевий жакет на затин цікавого складного крою, приталеного силуету, з коміром-стійкою і великими накладними кишенями, який вона скомбінувала з широкими чорними штанями.

Образ Олена доповнила гарною зачіскою, макіяжем у ніжних відтінках і новими золотими сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська під час поїздки до Литви продемоснтрувала лук у чорному твідовому жакеті, чорній сорочці і чорних штанях.