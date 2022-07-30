Олена Зеленська в ексклюзивному інтерв'ю розповіла, чим наразі займаються її діти

Перша леді України розповіла, що син зараз на канікулах, а донька готується до вступу у виш.
Олена Зеленська дала ексклюзивне інтерв'ю Соломії Вітвіцькій для ТСН. Перша леді розповіла, чим наразі зайняті її діти.
Син президентського подружжя – 9-річний Кирило – зараз на канікулах. Хлопчик відпочиває від навчання.
"Школяр сказав, що у нього канікули і його не чіпати. Всі підходи до нього "давай почитаємо", "давай згадаємо англійську мову" зараз він відхиляє одразу", - розповіла Олена.
Донька Зеленських – 18-річна Олександра - днями здала загальний іспит, до якого входило три предмети: математика, українська мова і література та історія.
"Всі переживали. Вона готувалася, я думаю, що все добре. Вона задоволена", - зазначила перша леді.
Донька буде вступати до вишу в Україні. Який це буде фах, ще остаточно не обрали.
"Зараз є можливість у дітей обрати кілька вишів для того, щоб подати документи. Вона собі обрала перелік освітніх закладів. Ще потрібно написати есе про себе, мотиваційний лист", - додала Олена.
Вітвіцька запитала у Зеленської, чи звертається донька до неї по допомогу у навчанні?
"Ні, на щастя. Додаткові завдання – це було б наразі важко для мене", - відповіла перша леді.
Нагадаємо, фахівчиня з етикету пояснила позу Олени Зеленської на обкладинці американського журналу Vogue.
Читайте також:
- Думки розділилися: у Мережі продовжують обговорювати обкладинку Vogue з Оленою Зеленською
- "Зараз кожна з вас – обличчя й обкладинка нашої країни": Олена Зеленська показала світлини з фотосесії для відомого глянцю
- "Шлюб стає міцнішим після випробувань": Олена Зеленська розповіла, як змінилися її стосунки з чоловіком під час війни