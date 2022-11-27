Олена Зеленська в інтерв’ю BBC розповіла, як війна змінила життя українок

В новому інтерв’ю першу леді запитали про блекаут, і про те, які навички вона набула за цей час повномасштабної війни Росії проти України. І пані Зеленська розповіла, що на її думку українці за цей час загартувалися і вона разом з ними.

"У нас було вже стільки випробувань, що жоден блекаут точно не найгірше, що траплялося. Ми навчилися жити, не відкладаючи нічого на потім, робити необхідне тут і зараз. Дуже вірю в те, що психологи називають посттравматичним зростанням. Це коли з випробувань ми виходимо сильнішими. Ми точно змінилися й загартувалися", - сказала вона.

В інтерв’ю Олена Зеленська розповіла і про роль жінки в суспільстві зараз. Вона говорить, що українське суспільство наразі розділилося на тих, хто залишився і має працювати, піклуватися про дітей і родичів тут, а також на тих, хто вимушений був поїхати.

Адже за кордоном переважно жінки і діти, і їм також важко, і вони беруть на себе різні ролі, і на жінку зросло навантаження. Але попри всі випробування, українки демонструють, що нема вже в Україні місця патріархальному підходу.

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