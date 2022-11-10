Олена Зеленська в образі total black відвідала центр допомоги врятованим

Перша леді у стриманому луку взяла участь у відкритті центру, щоб допомагати українцям, які зазнали фізичного чи психологічного насилля, від російських окупантів зокрема.

Олена Зеленська взяла участь у відкритті Центру допомоги врятованим у Києві. Світлини і відео з події вона опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Важливий урок для кожного: жодне страждання не маємо знецінювати, поділяючи на "більше" чи "менше". Страждання завжди страждання.

До жодної біди не можна звикати – мовляв, час такий. Для людяності немає спеціального часу. Вона завжди на часі. І допомогу має отримати кожен.

Саме для цього разом із партнерами з @unfpa ми відкрили сьогодні в Києві Центр допомоги врятованим. Це вже четвертий такий заклад у країні (після Львова, Дніпра, Запоріжжя). Як і інші, він надаватиме всю можливу допомогу тим, хто постраждав від війни. У центрі є соціальні працівники, юристи, психологи "дорослі" та дитячі, а також фахівці, до яких можуть звернутися саме жертви насильства.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Рятувати завжди складно. Рятувати психологічно чи соціально інколи навіть складніше, ніж фізично вивезти з-під обстрілів. Але складно не значить неможливо. Такі центри це доводять. Рятуючи кожну конкретну людину, рятуємо всю країну", - написала у дописі перша леді.

Там Зеленська постала в образі total black. На ній був двобортний жакет, топ і вкорочені прямі штани. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на низькій підошві.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила акуратну зачіску, ніжний макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

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