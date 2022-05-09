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Олена Зеленська вдягла на зустріч із Джілл Байден образ із патріотичними деталями

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Олена Зеленська вдягла на зустріч із Джілл Байден образ із патріотичними деталями

Олена Зеленська та Джилл Байден / Associated Press

8 травня в Укжгороді відбулася зустріч двох перших леді — Олени Зеленської та Джилл Байден. Дружина президента України з'явилася в улюбленому вбранні — вільному штанному костюмі, базовій білій футболці і кедах.

Взуття Олени Зеленської особливо привернуло увагу, адже було з патріотичними деталями — задники кед виконані у блакитному та жовтому кольорі. Автором цього взуття є український бренд the Coat, заснований дизайнеркою Катею Сільченком 2014 року.

Олена Зеленська та Джилл Байден / © Associated Press
Олена Зеленська та Джилл Байден / Associated Press

Модель, яку обрала перша леді України зветься Stand With Ukraine. Виручені кошти від продажу цієї пари взуття бренд перераховує на благодійність.

Олена Зеленська і Джилл Байден / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська і Джилл Байден / Instagram Олени Зеленської
Кеди Олени Зеленської / ©
Кеди Олени Зеленської
Кеди Олени Зеленської / ©
Кеди Олени Зеленської

Також в образі Олени Зеленської була ще одна патріотична деталь — синьо-жовтий браслет від Guzema Jewelry.

Олена Зеленська та Джилл Байден / © Associated Press
Олена Зеленська та Джилл Байден / Associated Press
Браслет Олени Зеленської / © Associated Press
Браслет Олени Зеленської / Associated Press

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