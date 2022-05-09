Олена Зеленська вдягла на зустріч із Джілл Байден образ із патріотичними деталями

8 травня в Укжгороді відбулася зустріч двох перших леді — Олени Зеленської та Джилл Байден. Дружина президента України з'явилася в улюбленому вбранні — вільному штанному костюмі, базовій білій футболці і кедах.
Взуття Олени Зеленської особливо привернуло увагу, адже було з патріотичними деталями — задники кед виконані у блакитному та жовтому кольорі. Автором цього взуття є український бренд the Coat, заснований дизайнеркою Катею Сільченком 2014 року.
Модель, яку обрала перша леді України зветься Stand With Ukraine. Виручені кошти від продажу цієї пари взуття бренд перераховує на благодійність.
Також в образі Олени Зеленської була ще одна патріотична деталь — синьо-жовтий браслет від Guzema Jewelry.
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