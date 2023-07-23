Олена Зеленська відреагувала на найпотужнішу ракетну атаку Росії на Одесу і показала фото з місця трагедії

Перша леді опублікувла у соцмережі допис про масовану атаку по історичному центру Одеси.
Олена Зеленська відреагувала на атаку російських окупантів на Одесу вночі проти 23 липня. Країна-терористка випустила по місту 19 ракет різних типів. Внаслідок атаки щонайменше одна цивільна людина загинула, є постраждалі і серйозні руйнування.
На своїй сторінці у Twitter перша леді опублікувала знімки від ДСНС з місця трагедії.
Центр Одеси внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Весь тиждень ворог нещадно обстрілює місто, руйнуючи історичні будівлі й життя людей. Через нічну атаку 19 жителів поранено, серед них діти, 1 людина загинула. Мої співчуття близьким. Усязараз думками з Одесою.— Олена Зеленська (@ZelenskaUA) July 23, 2023
ДСНС. pic.twitter.com/DKjsfvQbNv
"Центр Одеси внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Весь тиждень ворог нещадно обстрілює місто, руйнуючи історичні будівлі й життя людей. Через нічну атаку 19 жителів поранено, серед них діти, 1 людина загинула. Мої співчуття близьким. Уся зараз думками з Одесою", – написала Зеленська.
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