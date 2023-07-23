Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Олена Зеленська відреагувала на найпотужнішу ракетну атаку Росії на Одесу і показала фото з місця трагедії

Олена Зеленська відреагувала на найпотужнішу ракетну атаку Росії на Одесу і показала фото з місця трагедії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1037
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Олена Зеленська відреагувала на найпотужнішу ракетну атаку Росії на Одесу і показала фото з місця трагедії

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді опублікувла у соцмережі допис про масовану атаку по історичному центру Одеси.

Олена Зеленська відреагувала на атаку російських окупантів на Одесу вночі проти 23 липня. Країна-терористка випустила по місту 19 ракет різних типів. Внаслідок атаки щонайменше одна цивільна людина загинула, є постраждалі і серйозні руйнування.

На своїй сторінці у Twitter перша леді опублікувала знімки від ДСНС з місця трагедії.

"Центр Одеси внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Весь тиждень ворог нещадно обстрілює місто, руйнуючи історичні будівлі й життя людей. Через нічну атаку 19 жителів поранено, серед них діти, 1 людина загинула. Мої співчуття близьким. Уся зараз думками з Одесою", – написала Зеленська.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1037
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація