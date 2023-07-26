Олена Зеленська відвідала Меморіал пам'яті жертв російського обстрілу у Вінниці

Олена Зеленська відвідала Меморіал пам'яті жертв російського обстрілу Вінниці, який стався 14 липня минулого року. Під час трагедії загинуло 29 осіб.

Світлини свого візиту вона опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Голуби, які здіймаються в небо. На кожній фігурці – фото та розповідь про людину, яка вже ніколи не пройде цими вулицями", – поділилася Олена.

До меморіалу люди принесли багато іграшок і квітів.

"Того страшного дня російські воєнні злочинці вдарили "Калібрами" в самісінький центр міста, убивши перехожих, спаливши медичний центр із лікарями й пацієнтами.

Тепер пам’ять про них втілилася в голубах і в 29 сакурах, висаджених навколо пам’ятника. Тут є птах та дерево і для 4-річної Лізи, яка стала однією із жертв цієї трагедії", – написала перша леді у дописі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська розповіла, що площу, де сталася трагедія, відновили частково і додала, що не будуть відновлювати посічений уламками літак, який розташований у центрі площі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Нехай залишається як є – як нагадування про те, якому нелюдському, варварському злу опирається Україна, і про те, що його зрештою переможуть українці", – підсумувала Олена.

Там перша леді постала у діловому чорному костюмі, який складався із подовженого жакета і штанів-кльош, світлій сорочці і темно-коричневих слінгбеках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Зеленська доповнила укладанням з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Перша леді поклала до меморіалу букет білих троянд.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська відреагувала на найпотужнішу ракетну атаку Росії на Одесу і показала фото з місця трагедії.

Читайте також: