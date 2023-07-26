Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Олена Зеленська відвідала Меморіал пам'яті жертв російського обстрілу у Вінниці

Олена Зеленська відвідала Меморіал пам'яті жертв російського обстрілу у Вінниці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
286
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Олена Зеленська відвідала Меморіал пам'яті жертв російського обстрілу у Вінниці

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді України вшанувала пам'ять загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Вінниці.

Олена Зеленська відвідала Меморіал пам'яті жертв російського обстрілу Вінниці, який стався 14 липня минулого року. Під час трагедії загинуло 29 осіб.

Світлини свого візиту вона опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Голуби, які здіймаються в небо. На кожній фігурці – фото та розповідь про людину, яка вже ніколи не пройде цими вулицями", – поділилася Олена.

До меморіалу люди принесли багато іграшок і квітів.

"Того страшного дня російські воєнні злочинці вдарили "Калібрами" в самісінький центр міста, убивши перехожих, спаливши медичний центр із лікарями й пацієнтами.

Тепер пам’ять про них втілилася в голубах і в 29 сакурах, висаджених навколо пам’ятника. Тут є птах та дерево і для 4-річної Лізи, яка стала однією із жертв цієї трагедії", – написала перша леді у дописі.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська розповіла, що площу, де сталася трагедія, відновили частково і додала, що не будуть відновлювати посічений уламками літак, який розташований у центрі площі.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Нехай залишається як є – як нагадування про те, якому нелюдському, варварському злу опирається Україна, і про те, що його зрештою переможуть українці", – підсумувала Олена.

Там перша леді постала у діловому чорному костюмі, який складався із подовженого жакета і штанів-кльош, світлій сорочці і темно-коричневих слінгбеках.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Зеленська доповнила укладанням з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Перша леді поклала до меморіалу букет білих троянд.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська відреагувала на найпотужнішу ракетну атаку Росії на Одесу і показала фото з місця трагедії.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
286
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація