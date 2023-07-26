Олена Зеленська відвідала Меморіал пам'яті жертв російського обстрілу у Вінниці

Перша леді України вшанувала пам'ять загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Вінниці.
Олена Зеленська відвідала Меморіал пам'яті жертв російського обстрілу Вінниці, який стався 14 липня минулого року. Під час трагедії загинуло 29 осіб.
Світлини свого візиту вона опублікувала в Instagram.
"Голуби, які здіймаються в небо. На кожній фігурці – фото та розповідь про людину, яка вже ніколи не пройде цими вулицями", – поділилася Олена.
До меморіалу люди принесли багато іграшок і квітів.
"Того страшного дня російські воєнні злочинці вдарили "Калібрами" в самісінький центр міста, убивши перехожих, спаливши медичний центр із лікарями й пацієнтами.
Тепер пам’ять про них втілилася в голубах і в 29 сакурах, висаджених навколо пам’ятника. Тут є птах та дерево і для 4-річної Лізи, яка стала однією із жертв цієї трагедії", – написала перша леді у дописі.
Зеленська розповіла, що площу, де сталася трагедія, відновили частково і додала, що не будуть відновлювати посічений уламками літак, який розташований у центрі площі.
"Нехай залишається як є – як нагадування про те, якому нелюдському, варварському злу опирається Україна, і про те, що його зрештою переможуть українці", – підсумувала Олена.
Там перша леді постала у діловому чорному костюмі, який складався із подовженого жакета і штанів-кльош, світлій сорочці і темно-коричневих слінгбеках.
Аутфіт Зеленська доповнила укладанням з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.
Перша леді поклала до меморіалу букет білих троянд.
Нагадаємо, Олена Зеленська відреагувала на найпотужнішу ракетну атаку Росії на Одесу і показала фото з місця трагедії.
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