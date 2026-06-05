Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська відвідала світову прем’єру концертної версії опери «Матері Херсона» у Національній опері України.

Олена Зеленська і Пітер Гелб / © Instagram Олени Зеленської

Опера розповідає історію двох матерів із Херсона, які вирушають у дорогу завдовжки понад 4 тисячі кілометрів через кілька країн і тимчасово окуповані території України, щоб урятувати своїх дочок, яких утримують на півострові Крим. В її основі — реальні свідчення жінок, які повертали своїх дітей із російської окупації.

© Instagram Олени Зеленської

Концертна версія опери є першою публічною презентацією твору українського композитора Максима Коломійця на лібрето американського драматурга Джорджа Бранта (український переклад — Мирослав Лаюк), створеного на замовлення Метрополітен-опери у Нью-Йорку та Польської національної опери у Варшаві.

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© Instagram Олени Зеленської

Диригенткою опери стала засновниця Ukrainian Freedom Orchestra Кері-Лінн Вілсон. У проєкті також узяли участь оркестр і хор Національної опери України, Дитячий хор КДМЛ ім. М. В. Лисенка та ансамбль «Київська камерата».

Кері-Лінн Вілсон / © Instagram Олени Зеленської

Перед прем’єрою перша леді зустрілася з Кері-Лінн Вілсон і генеральним директором нью-йоркської Метрополітен-опери Пітером Гелбом.

Олена Зеленська, Кері-Лінн Вілсон і Пітер Гелб / © Instagram Олени Зеленської

«Вдячна всім причетним за те, що дали цій дійсно болючій темі світовий розголос. Понад 20 тисяч дітей викрала й вивезла Росія, лише 2223 вдалося наразі повернути зусиллями Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Що більше людей знатимуть про це й долучаться до порятунку, то більше шансів на повернення дітей додому і їхнє возз’єднання з близькими», — сказала перша леді.

Олена Зеленська і Пітер Гелб / © Instagram Олени Зеленської

До зустрічі приєднався також президент України Володимир Зеленський. Кері-Лінн Вілсон подарувала главі держави вінілову платівку — щойно випущений запис із Національним ансамблем солістів «Київська камерата».

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Володимир та Олена Зеленські, Кері-Лінн Вілсон / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська наголосила, що цей візит митців і прем’єра опери відбулися в тяжку для України дату — Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії. За час повномасштабного російського вторгнення держава-агресорка вбила в Україні щонайменше 707 дітей.

«Голоси українських дітей, матерів, родин мають звучати на весь світ як свідчення і вирок за російські злочини, як наближення та утвердження справедливості», — підсумувала дружина президента.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Кері-Лінн Вілсон / © Instagram Олени Зеленської

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