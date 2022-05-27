Олена Зеленська виступила перед гостями благодійного концерту у Нью-Йорку

Перша леді України звернулася до світової спільноти, яка прийшла на концерт на підтримку України.
Олена Зеленська опублікувала в Instagram свій відеовиступ, який показали для гостей концерту на підтримку України у залі "Карнегі-хол" у Нью-Йорку. У концерті взяли участь світові знаменитості.
Перша леді зазначила, що Україна є невід'ємною частиною світової культури і лінія фронту – це не лише позиції українських військ, а й межа між цивілізацією та варварством.
"Сто років тому в цій залі вперше прозвучав український "Щедрик" Миколи Леонтовича, який став улюбленою різдвяною мелодією США та світу. А тепер тут відбувся концерт на підтримку України. У відеозверненні подякувала легендарному Карнегі-холу @carnegiehall за цей крок.
Цивілізованій людині важко в часи війни. Навіть коли ми впевнені в перемозі. Тому я категорично не згодна з тими, хто вважає, що музи мають мовчати, коли говорять гармати. Навпаки. Музика лікує й надихає, музика додає надії та впевненості.
Тож український вечір у Карнегі-холі – це нагадування про те, що Україна є невід’ємною частиною світової культури, що лінія фронту – це не лише позиції українських військ, а й межа між цивілізацією та варварством, культурою та моральною ницістю.
По один бік ті, хто, як і багато наших музикантів зараз, влаштовує концерти класичної музики на тлі розбитих будинків, щоб надихнути містян. А по інший – загарбники, які після пограбування чужого будинку залишають заміноване домашнє піаніно…
Музика з нами. Отже, з нами – життя", - написала пані Зеленська.
Перша леді також подякувала організаторам концерту - серу Клайву Гіллінсону та постійному представнику України при ООН Сергію Кислиці, а також актору Річарду Гіру, який був ведучим концерту, та всім виконавцям: Національну заслужену академічну капелу "Думка", Крісу Тайлу, Енджелі Блу, Денісу Грейвсу, Джесіці Воск, Євгену Кісіну, Іцхаку Перлману та багатьох інших.
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