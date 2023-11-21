Із символічною брошкою-картою: Олена Зеленська з чоловіком і президенткою Молдови взяла участь у пам'ятному заході

Президент України Володимир Зеленський, його дружина Олена Зеленська і президентка Молдови Мая Санду, яка приїхала до Києва з офіційним візитом, взяли участь у пам'ятному заході з нагоди Дня гідності та свободи. Вони вшанували пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.

Олена і Володимир Зеленські, Мая Санду/Telegram Олени Зеленської

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

У свої офіційній групі у Telegram перша леді опублікувала світлини із заходу.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

"Є країни, яким не доводилося воювати за свободу. Є люди, чия гідність ніколи не зазнавала утисків. Але лише ті, хто відвойовував свободу й гідність, знають їм справжню ціну й ніколи вже не віддадуть. Ми не віддамо. З Днем Гідності та Свободи, Україно!"

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Цього дня Зеленська була одягнена у все чорне. На ній було елегантне двобортне пальто, водолазка, прямі штани і лофери на пласкій підошві. До лацкану пальта перша леді прикріпила символічну брошку у вигляді мапи України від бренду Gasanova.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Мая Санду одягла чорне пальто з поясом, чорні прямі штани і взуття на невеликих підборах. На шиї у неї синьо-жовта хустка з принтом.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому костюмі кольору кемел зустрілася з журналістами африканських ЗМІ.

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