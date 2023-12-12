Олена Зеленська з'явилася на заході у жакеті з білою облямівкою від українського дизайнера

Олена Зеленська взяла участь у підсумковому засіданні Ради безбар’єрності, на якому члени уряду презентували результати реалізації флагманських проєктів із запровадження безбар’єрності.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Безбар’єрність не про когось іншого – вона одразу про всіх нас, про всіх жителів України.

Доступність можливостей – те, чого потребуємо в мирному житті, а тим більше під час оборонної війни, яка стала для нас додатковим випробуванням.

Нині безбар’єрність – це ще й питання безпеки кожної громади та кожної людини. Тому від 2024 року очікуємо більше доступності, рішень і безпеки", - наголосила перша леді.

На заході Зеленська постала у діловому аутфіті. На ній була біла блузка і темно-синій костюм із чернігівської вовни від бренду Andre Tan. Жакет має білу облямівку, яка, за словами дизайнера Андре Тана, символізує "прагнення та надії українського народу – білу смугу, яка завжди настає після чорної".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Свій образ перша леді доповнила лаконічною зачіскою, ніжним макіяжем і сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська на минулому заході з'явилася у діловому сірому костюмі, який складався із жакета і штанів-палацо зі стрілками та чорним ремінцем.

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