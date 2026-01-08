Олена Зеленська з’явилася на діловій зустрічі з новою брошкою і червоним манікюром

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у зустрічі з помічником державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці Райлі М. Барнсом. Вони говорили на тему повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Світлини із заходу перша леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Ми особливо цінуємо, що тема злочинів Росії проти українських дітей має у Сполучених Штатах високий рівень уваги і не загубилася серед інших питань безпеки», — зазначила Зеленська.

Перша леді додала, що лише офіційно є близько 20 тисяч повідомлень щодо депортації і примусового переміщення українських дітей.

«Справжню кількість знає лише Росія. Вона блокує міжнародний моніторинг, приховує інформацію, змінює персональні дані дітей і припинила публікацію статистики після ордерів Міжнародного кримінального суду», — зазначила Олена.

Дружина президента подякувала всім, хто залучений до процесу повернення юних українців додому.

Райлі Барнс та Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Зеленська з’явилася у діловому образі. На ній був чорний подовжений жакет без коміра і чорні штани. До жакета вона прикріпила нову цікаву срібну брошку, а вуха прикрасила лаконічними сережками.

У дружини президента була гарне укладання з локонами і ніжний макіяж. А ще Зеленьска зробила червоний манікюр, з яким ми її ще не бачили. Раніше перша леді надавала перевагу нюдовим відтінкам лаку або взагалі прозорому покриттю.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Володимир і Олена Зеленські у гарних образах і біля ялинки привітали українців із Новим роком.