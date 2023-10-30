"Оливкової гілки" на Різдво не буде: принцеса Кейт передумала мирити Вільяма та Гаррі

Після того, як принц Гаррі випустив свою книжку "Запасний", в якій розповів про своє життя в королівській родині в деталях, Кейт відчула себе неймовірно "скривдженою" його постійним нападками. Тому експерти переконані, що вона не простягне "оливкової гілки" братові свого чоловіка на Різдво.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Принцеса Кейт відома тим, що вона завжди була посередником у королівській сім'ї, неодноразово намагаючись повернути мир у стосунки. Вона звела принца Вільяма та принца Гаррі разом на похороні принца Філіпа у квітні 2021 року — лише через кілька тижнів після того, як в ефір вийшло інтерв'ю Сассекських з Опрою Вінфрі, пише express.

В інтерв'ю журналу Fabulous королівська коментаторка Дженні Бонд сказала: "Кетрін у минулому грала роль миротворця і звела разом Вільяма та Гаррі, і я думаю, що це виходить з її власної родини та їх цінностей. Але я думаю, що вона дійшла до тієї стадії, коли їй довелося зробити крок назад. Справа зайшла надто далеко, і вона почувається засмученою і, відверто кажучи, скривдженою та ображеною".

Принцеса Кейт і принц Гаррі / Фото: Associated Press

У своїй книжці принц Гаррі ще раз докладно розповів про сумнозвісну сварку між Меган і Кейт, яка сталася через сукні подружок нареченої на їхньому весіллі 2018 року. А також про те, що Меган подумала, що Кейт і принц Вільям були "холодними", коли вони вперше зустрілися.

Меган Маркл, нагадаємо, також говорила, що "її шокувала" перша зустріч із Кейт і Вільямом.

Принци Вільям і Гаррі, Меган Маркл та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

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