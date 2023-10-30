"Оливкової гілки" на Різдво не буде: принцеса Кейт передумала мирити Вільяма та Гаррі

Королівські експерти вважають, що принцеса Уельська не має наміру більше брати участь у будь-яких спробах переговорів між братами.
Після того, як принц Гаррі випустив свою книжку "Запасний", в якій розповів про своє життя в королівській родині в деталях, Кейт відчула себе неймовірно "скривдженою" його постійним нападками. Тому експерти переконані, що вона не простягне "оливкової гілки" братові свого чоловіка на Різдво.
Принцеса Кейт відома тим, що вона завжди була посередником у королівській сім'ї, неодноразово намагаючись повернути мир у стосунки. Вона звела принца Вільяма та принца Гаррі разом на похороні принца Філіпа у квітні 2021 року — лише через кілька тижнів після того, як в ефір вийшло інтерв'ю Сассекських з Опрою Вінфрі, пише express.
В інтерв'ю журналу Fabulous королівська коментаторка Дженні Бонд сказала: "Кетрін у минулому грала роль миротворця і звела разом Вільяма та Гаррі, і я думаю, що це виходить з її власної родини та їх цінностей. Але я думаю, що вона дійшла до тієї стадії, коли їй довелося зробити крок назад. Справа зайшла надто далеко, і вона почувається засмученою і, відверто кажучи, скривдженою та ображеною".
У своїй книжці принц Гаррі ще раз докладно розповів про сумнозвісну сварку між Меган і Кейт, яка сталася через сукні подружок нареченої на їхньому весіллі 2018 року. А також про те, що Меган подумала, що Кейт і принц Вільям були "холодними", коли вони вперше зустрілися.
Меган Маркл, нагадаємо, також говорила, що "її шокувала" перша зустріч із Кейт і Вільямом.
Читайте також:
- Кейт любить обійматися: подруга принцеси Уельської спростувала слова Меган Маркл про дружину принца Вільяма
- Принцеса Кейт збере королівських родичів на третій різдвяний концерт: з'явилися перші деталі
- Це смішно: п'ять дивацтв членів британської королівської родини, які виявилися правдою