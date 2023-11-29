Омід Скобі назвав причину, через яку Чарльзу не дозволили одружитися з Каміллою

Письменник, якого називають неофіційним біографом Меган і Гаррі, заявив у своїй новій роботі, що Каміллу, майбутню дружину принца Чарльза, не прийняла королівська родина через її "непристойне" минуле.

Камілла мала "непристойне і хтиве" минуле, яке завадило королівській родині прийняти її, стверджує королівський письменник Омід Скобі у своїй новій книжці, яка називає "Фінал", пише express.

Камілла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Автор пише, що в юності Камілла, відома тоді як пані Шанд, була знаменита своєю "непристойністю і хтивістю" і "насолоджувалася своєю сексуальною свободою".

За словами автора, її попередні сексуальні зв'язки змусили "Фірму" відкинути її як потенційну дружину тодішнього принца Уельського.

У книжці йдеться: "Ця репутація є однією з причин, через яку королева Єлизавета II і "Фірма" відкинули Каміллу як дружину Чарльза, поряд з тим фактом, що вона була "простолюдинкою" та "досвідченою жінкою".

Пізніше 1981 року Чарльз одружився з леді Діаною Спенсер, яку схвалила королева Єлизавета II. У шлюбі у них народилися сини – принц Вільям і принц Гаррі. А Камілла вийшла заміж за Ендрю Паркера Боулза і теж народила двох дітей – сина Тома та дочку Лору. Однак, як уже відомо, обидва шлюби були розірвані. 2005 року Чарльз таки одружився з жінкою, на яку чекав довгі 30 років.

Камілла Шанд та Ендрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

2022 року під час святкування платинового ювілею правління королева Єлизавета II публічно висловила свою волю, заявивши, що хоче, щоб коли її старший син зійде на трон, його дружина Камілла стала новою королевою-консортом. Так і сталося. Нещодавно ми розповідали, що вплинуло на це рішення Єлизавети ІІ тоді.

Камілла та Чарльз / Фото: Getty Images

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