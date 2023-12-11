Омід Скобі зізнався, як у публікацію його книжки потрапили імена "королівських расистів"

За словами неофіційного біографа Меган і Гаррі, він справді сам написав імена так званих "королівських расистів" у чернетці своєї книжки "Фінал" і відправив цю чернетку голландському видавцеві.

Скобі заявив, що перекладачам у Нідерландах надіслали "ранній" рукопис, який так і не був оновлений до остаточної версії, ретельно вивченої юристами. Тобто сталася помилка, яка призвела до величезного скандалу та можливих судових позовів з боку королівської родини Великої Британії, пише Daily Mail.

Актор книжки також заявив, що "Фінал" був написаний "блискавично".

Книжку в Нідерландах швидко вилучили з продажу після того, як у ній були згадані імена короля Чарльза і принцеси Уельської Кейт, як тих людей, які нібито запитували, якого кольору може бути шкіра принца Арчі, коли Меган Маркл була ним вагітна.

Книжка Оміда Скобі "Фінал" / Фото: Getty Images

"Для ясності: єдиним видавцем, з яким я працював безпосередньо, було видавництво, що висвітлює США та Велику Британію. Я провів майже два місяці з незалежними британськими адвокатами та штатними юрисконсультами, щоб переконатися, що кожна деталь готової книжки є юридично бездоганною. На той момент без мого відома голландському видавцеві було надано ранній та неочищений текст, щоб вони могли розпочати роботу над перекладом, з розумінням, що їхній переклад буде оновлено, щоб відобразити остаточну версію книжки, яку я офіційно представлю", — заявить автор.

Омід Скобі / Фото: Getty Images

Автора називають рупором Меган і Гаррі, але герцог і герцогиня Сассекські досі не виступили на захист членів королівської родини з приводу вкрай руйнівних звинувачень у расизмі.

Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгем з королівською родиною / Фото: Associated Press

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