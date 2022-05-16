Онкологи пояснили, як хвороба Путіна вплинула на його рішення розпочати війну в Україні

Онкологи пояснили, як хвороба Путіна вплинула на його рішення розпочати війну в Україні

Онкологи продовжують стверджувати, що зовнішній вигляд російського президента Володимира Путіна чітко говорить про те, що він справді хворий на рак. І припускають, що диктатор вторгся до України через когнітивні порушення, пов'язані з його хворобою.

На сайті Mirror вийшла свіжа стаття, в якій йдеться про те, що Путін міг розпочати війну в Україні через те, що має справу з когнітивними порушеннями, пов'язаними з раком, тобто простими словами він сам не розуміє, що робить.

Раніше публікувалося безліч матеріалів про те, що Путін хворий на рак, а сьогодні з'явилися і перші подробиці його майбутньої операції. Президент також проходить курс хіміотерапії та лікування стероїдами, цим пояснюється його одутлий зовнішній вигляд та посмикування руками та ногами.

Зазвичай пацієнти з когнітивними порушеннями, пов'язаними з раком, можуть втрачати фокус уваги і важко запам'ятовувати прості речі. Це також може дати людям можливість ухвалювати шалені рішення, не продумуючи їх ґрунтовно.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

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"Дехто відчуває легкі симптоми, має незграбний вигляд, забуває місця, імена або людей, але в інших когнітивні порушення можуть серйозно вплинути на виконавчі функції, такі як складання планів на майбутнє, багатозадачність і роздуми про наслідки, перш ніж робити щось серйозне. Це також може призвести до набагато коротшої тривалості концентрації уваги та втрати уваги до завдань, особливо якщо вам доводиться мати справу з багатьма речами одночасно і ви несете певну відповідальність", — каже онколог.

Одутле обличчя Путіна, ймовірно, вказує на затримку води, спричинену стероїдами та хіміотерапевтичними препаратами. Помітно, що він не може чітко зосередитися, бореться за рівновагу і, здається, втрачає фокус, що свідчить про хіміотерапію головного мозку.

До речі, це було помітно під час сьогоднішньої зустрічі Путіна з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном у рамках саміту ОДКБ.

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