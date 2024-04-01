Оновила колір волосся: королева Максима сяяла на публічному заході

З настанням весняного сезону королева Нідерландів теж вирішила трохи змінити зовнішній вигляд.
Минулого тижня королева Максима була присутня на запуску онлайн-інструменту Checkers, де дорослі дізнаються про те, як вони можуть підтримати молодих людей із проблемами психічного здоров'я. Королева Максима є почесною покровителькою організації MindUS, яка займається розробкою програм підтримки психічного здоров'я молоді.
На зустріч дружина короля приїхала в костюмі від Natan Couture, який складався з короткого жакету та широких штанів, взута в туфлі Gianvito Rossi на підборах, а образ доповнила двома величезними брошами-павуками від Сeledonio та сережками LOTT. Gioielli.
Також ми звернули увагу, що Максима пофарбувала волосся у темніший відтінок блонду і їй дуже пасує такий колір. На зап'ястях у королеви було кілька браслетів і годинник, а на пальцях каблучки.
Нагадаємо, на початку весняного сезону новою стрижкою похизувалась і королева Іспанії Летиція.
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