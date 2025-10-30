ТСН у соціальних мережах

Оновила стрижку: леді Амелія Віндзор показала, як зараз вигляд має її волосся

30-річна британська аристократка леді Амелія Віндзор зробила модну нову стрижку і показала результат свого візиту до перукаря у блогу в Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Леді Амелія вже давно обрізала своє довге біляве волосся в каре, а цієї осені вирішила ще більше його вкоротити.

Відсвяткувавши в серпні 30-річний ювілей, Амелія Віндзор показала кадри, який зараз вигляд має її нова стрижка.

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

«Цей пост із відчуттям свіжості @georgenorthwood @anais_rose__», — підписала нові фотографії та відео Амелія.

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

На фотографіях можна побачити, що її стрижка не сильно змінилася, але волосся стало більш гладким і рівним, як зазвичай і буває після салонних процедур.

