Оновила стрижку: леді Амелія Віндзор показала, як зараз вигляд має її волосся

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Леді Амелія вже давно обрізала своє довге біляве волосся в каре, а цієї осені вирішила ще більше його вкоротити.

Відсвяткувавши в серпні 30-річний ювілей, Амелія Віндзор показала кадри, який зараз вигляд має її нова стрижка.

«Цей пост із відчуттям свіжості @georgenorthwood @anais_rose__», — підписала нові фотографії та відео Амелія.

На фотографіях можна побачити, що її стрижка не сильно змінилася, але волосся стало більш гладким і рівним, як зазвичай і буває після салонних процедур.