Оновила стрижку: леді Амелія Віндзор показала, як зараз вигляд має її волосся
30-річна британська аристократка леді Амелія Віндзор зробила модну нову стрижку і показала результат свого візиту до перукаря у блогу в Instagram.
Леді Амелія вже давно обрізала своє довге біляве волосся в каре, а цієї осені вирішила ще більше його вкоротити.
Відсвяткувавши в серпні 30-річний ювілей, Амелія Віндзор показала кадри, який зараз вигляд має її нова стрижка.
«Цей пост із відчуттям свіжості @georgenorthwood @anais_rose__», — підписала нові фотографії та відео Амелія.
На фотографіях можна побачити, що її стрижка не сильно змінилася, але волосся стало більш гладким і рівним, як зазвичай і буває після салонних процедур.