Онуці королеви Маргрете II виповнюється 13 років: данський палац поділився фото іменинниці

Сьогодні, 24 січня, свій день народження святкує молодша онука королеви Данії Маргрете ІІ.

Княгиня Афіна — член данської королівської сім'ї, вона молодша дитина принца Йоагіма (молодшого сина королеви Маргрете II), графа Монпеза та його другої дружини, принцеси Марі Данської.

Принц Йоагім та принцеса Марі / Фото: Getty Images

Дівчинка народилася 2012 року в Копенгагені, в університетському госпыталі. Під час хрещення вона отримала ім'я Афіна Маргарита Франсуаза Марі. Останні три імені були на честь бабусі-королеви, бабусі з боку матері та своєї матері.

Данський королівський палац опублікував фото іменинниці у своєму Instagram.

"У Її Превосходительства Графині Афіни сьогодні день народження, їй виповнюється 13 років. З нагоди дня народження Її Королівська Високість принцеса Марі сфотографувала сьогоднішню іменинницю", — йдеться у підписі.

Юна графиня зображена у блузці з рюшами темно-синього кольору та чорних штанях. Вона позувала стоячи на тлі книжкової шафи.

Графиня Афіна / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Минулого року родина також ділилася фотографією іменинниці у соцмережах.

Нагадаємо, раніше принцеса Марі з'явилася на банкеті у вбранні, як у Кейт Міддлтон і мала чудовий вигляд.

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