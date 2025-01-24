Онуці королеви Маргрете II виповнюється 13 років: данський палац поділився фото іменинниці

Сьогодні, 24 січня, свій день народження святкує молодша онука королеви Данії Маргрете ІІ.
Княгиня Афіна — член данської королівської сім'ї, вона молодша дитина принца Йоагіма (молодшого сина королеви Маргрете II), графа Монпеза та його другої дружини, принцеси Марі Данської.
Дівчинка народилася 2012 року в Копенгагені, в університетському госпыталі. Під час хрещення вона отримала ім'я Афіна Маргарита Франсуаза Марі. Останні три імені були на честь бабусі-королеви, бабусі з боку матері та своєї матері.
Данський королівський палац опублікував фото іменинниці у своєму Instagram.
"У Її Превосходительства Графині Афіни сьогодні день народження, їй виповнюється 13 років. З нагоди дня народження Її Королівська Високість принцеса Марі сфотографувала сьогоднішню іменинницю", — йдеться у підписі.
Юна графиня зображена у блузці з рюшами темно-синього кольору та чорних штанях. Вона позувала стоячи на тлі книжкової шафи.
Минулого року родина також ділилася фотографією іменинниці у соцмережах.
Нагадаємо, раніше принцеса Марі з'явилася на банкеті у вбранні, як у Кейт Міддлтон і мала чудовий вигляд.
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