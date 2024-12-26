Онук принцеси Маргарет запросив на різдвяну прогулянку з королівською родиною свою дівчину: який вона має вигляд

Онуки принцеси Маргарет Семюель та Артур Чатто були заскочені фотографами на різдвяній прогулянці дорогою до церкви в Сандрінгемі разом з іншими членами королівської родини.

Цього року Семюель запросив на сімейний захід свою дівчину – Елеонору Ексерджян. На фото вона зображена поряд із Семюелем і одягнена в пальто кольору вівсянки Banshee of Savile Row та чорний берет. А Сем був у пальті та із шарфом Highgrove, який отримав як подарунок від короля Чарльза минулого року на Різдво, пише Hello!.

Семюель Чатто на різдвяній службі в Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Згідно із традицією, тільки одружені члени сім'ї могли раніше бути присутніми на цій традиційній королівській прогулянці. 2017 року зробили виняток для принца Гаррі, коли він запросив на захід свою тодішню дівчину Меган Маркл. А на Різдво 2018 року вони з'явилися на прогулянці в Норфолку вже як подружжя.

Семюель Чатто на різдвяній службі в Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Схоже, для онука принцеси Маргарет (сина її дочки Сари Чатто) також зробили виняток. А ось син принцеси Анни Пітер Філліпс з'явився з сестрою Зарою, а не зі своєю новою коханою.

Зара Тіндалл з доньками і братом Пітером / Фото: Getty Images

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