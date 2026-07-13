Онук принцеси Маргарет оголосив про заручини: представлені фото

Семюель Чатто та Елеонора Ексерджян / © Getty Images

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Журнал Hello! опублікував новину у своєму Instagram та поділився фотографіями.

«Самюель Чатто та Елеонора Ексерджян оголосили про свої заручини, поділившись радісною новиною про початок нового захопливого розділу у своєму житті. ❤️✨ Букінгемський палац також підтвердив, що Його Величність короля Чарльза було поінформовано і монарх „дуже радий“ за пару», — йдеться в повідомленні.

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Семюель і Елеонора вже з'являлися разом на різдвяній службі з членами британської королівської родини і вже тоді почали з'являтися чутки про їхні можливі заручини.

Семюель Чатто та Елеонора Ексерджян / © Getty Images

Семюель Чатто - старший син леді Сари Чатто (дочки принцеси Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонса), він скульптор та художник. Його кохана також працює у сфері мистецтва.

Леді Сара Чатто / © Getty Images

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