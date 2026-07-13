- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Онук принцеси Маргарет оголосив про заручини: представлені фото
13 липня стало відомо, що пара збирається зіграти весілля наступної весни.
Журнал Hello! опублікував новину у своєму Instagram та поділився фотографіями.
«Самюель Чатто та Елеонора Ексерджян оголосили про свої заручини, поділившись радісною новиною про початок нового захопливого розділу у своєму житті. ❤️✨ Букінгемський палац також підтвердив, що Його Величність короля Чарльза було поінформовано і монарх „дуже радий“ за пару», — йдеться в повідомленні.
(гортайте фото, щоб побачити каблучку)
Семюель і Елеонора вже з'являлися разом на різдвяній службі з членами британської королівської родини і вже тоді почали з'являтися чутки про їхні можливі заручини.
Семюель Чатто - старший син леді Сари Чатто (дочки принцеси Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонса), він скульптор та художник. Його кохана також працює у сфері мистецтва.