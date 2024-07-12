Онук Єлизавети II вийшов у світ з новою пасією: розглядаємо образ ефектної білявки

У стосунках пара недавно, але активно виходить у світ.

Пітер Філліпс — син принцеси Анни і онук Єлизавети II — приїхав на Вімблдонський тенісний турнір з Гаррієт Сперлінг. Відомо, що пара познайомилася на спортивному заході, де були їхні діти. Жінці 44 роки і вона є фахівцем з педіатрії у Національній службі охорони здоров'я Англії.

На захід вона одягла сукню романтичного дизайну та довжини міді. Вбрання було від бренду ME+EM, який також обожнює сестра Пітера — Зара Тіндалл.

Доповнила вона його босоніжками від Russell & Bromley, білою сумкою та білим кардиганом, який тримала у руці. До цього образу Гаррієт також підібрала кілька прикрас — золоті сережки-кільця та підвіску з кулоном.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / Фото: Getty Images

Це третій спільний вихід пари у світ. Нещодавно вони разом відвідали Royal Ascot, а до того їх помітили разом з дітьми на змаганнях з бадмінтону.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс на кінних перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

Пітер Філліпс, Саванна Філліпс і Гаррієт Сперлінг / Фото: Getty Images

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / Фото: Getty Images

До Сперлінг Пітер був у стосунках з Ліндсі Воллес. У квітні цього року Філліпс розійшовся з нею. Пара була у стосунках від 2021 року і Пітер навіть познайомив Ліндсі зі своєю бабусею – королевою Єлизаветою ІІ.

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