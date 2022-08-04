Онука королеви Єлизавети II одягла на своє весілля особливу тіару

Цього року дочка принцеси Анни – Зара Тіндалл та її чоловік Майкл відсвяткували одинадцяту річницю від дня свого весілля.

Вони одружилися 30 липня 2011 року в церкві Кенонгейт в Единбурзі, Шотландія. Після вінчання гості зібралися у Голірудському палаці – офіційній резиденції членів британської королівської родини у Шотландії.

Майк та Зара Тіндалли / Фото: Associated Press

До вівтаря Зара йшла сукня кольору слонової кістки з пишною подолом і довгою фатою. Вбрання було розроблене Стюартом Парвіном, одним із улюблених кутюр'є її бабусі Єлизавети II. Але була у її весільному образі ще одна важлива деталь, яка була так званою даниною на адресу діда Зари – принца Філіпа.

Йдеться про весільну тіару, яку того дня носила наречена. Раніше вона належала матері принца Філіпа, принцесі Греції та Данії — Алісі Баттенберг, і була позичена Зарі її матір'ю, принцесою Анною.

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

Як пишуть західні джерела, ця прикраса принцеси Аліси була, швидше за все, весільним подарунком, подарованим на честь її заміжжя з принцом Андрієм Грецьким та Датським (батьком принца Філіпа) 1903 року. А британський письменник, фахівець із ювелірних прикрас Джеффрі Мунн припускає, що тіара була зроблена на рубежі століть у Франції фірмою Cartier.

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

Хазяйкою цієї тіари згодом стала дружина принца Філіпа – королева Єлизавета II, а 1972 року вона подарувала її своїй дочці принцесі Анні на честь її заручин з Марком Філліпсом.

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