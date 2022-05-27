Операція була не одна: нові подробиці про боротьбу Путіна за життя

В середині травня, а якщо точніше, то в ніч проти 17-го травня, президенту РФ провели ту саму секретну операцію, про яку всі так багато говорили. Стали відомі деякі її подробиці.

Вже багато місяців у ЗМІ ходять активні чутки про боротьбу президента Росії з раком. Телеграм-канал Generall SVR повідомив, що в середині травня диктатору було проведено планову операцію. Передбачалося, що операція була пов'язана з раком шлунка і лікарі наполягали на тому, щоб провести її якнайшвидше.

Поки Путіна оперували, а операція відбувалася під грифом "цілком таємно", його роботу виконував секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, а в інформаційному просторі розміщували "консерви", записані заздалегідь зустрічі та послання Путіна, щоб продемонструвати, що з президентом все добре і він здоровий, як і затверджує його речник Дмитро Пєсков.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Як пише видання Mirror, багато експертів вважають, що насправді Путін почав лікування від раку ще до початку свого вторгнення до України, а перша операція йому була зроблена якраз у лютому 2022 року. Мабуть, після того, як вона минула успішно, він і знайшов у собі сили ухвалити рішення вторгнутися до України війною.

Втім, ті ж експерти стверджують, що стан здоров'я "фюрера", незважаючи на те, що він отримує найінноваційнішу терапію, залишає бажати кращого. Пророкують, що життя його закінчиться в якомусь санаторії, куди його помістять на лікування і звідки Путін уже не вийде, щоб керувати країною. І цей оптимістичний для України прогноз роблять на 2023 рік.

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