21 квітня королеві Єлизаветі II виповниться 96 років.

Монархиня поки що не збирається на відпочинок, а її старший син – принц Чарльз – продовжує чекати своєї черги на трон. Проте документально давно існує запланована операція, яка має відбутися після смерті Єлизавети II, і вона називається "Лондонський міст".

Королева Єлизавета II / Associated Press

Докладніше про те, що це за операція і, як вона впроваджуватиметься в життя, ми розповідали ось у цьому матеріалі. А тепер, за даними видання Daily Mail, до неї були внесені деякі корективи. Операція "Лондонський міст" — це план дій на дні жалоби після смерті королеви. Згідно з новою інформацією, релігійні будівлі країни повинні будуть бити в дзвони в день смерті монархині, а для того, щоб звук був приглушеним, необхідно пошити спеціальні шкіряні муфти на ці дзвони, тому що ті, що є зараз, вже згнили, а востаннє їх використовували у день смерті батька Єлизавети II – короля Георга VI 1952 року.

Король Георг VI та принцеса Єлизавета / Associated Press

Багато муфелів (фото дивіться тут) згнили після того, як зберігалися в церковних вежах протягом десятиліть, і тепер, після того, як церкви попросили заглушити дзвони, щоб оплакувати смерть королеви, коли цей день настане, невелика шкіряна промисловість Великої Британії була завалена замовленнями. А муфелі — це спеціалізований продукт, і лише небагато виробників шкіри у країні виробляють їх.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Втім, ми, як і більшість британців, сподіваємось, що Її Величність Єлизавета II буде в доброму здоров'ї жити і царювати ще достатню кількість років. Співробітники королівського палацу стверджують, що розум королеви так само "гострий, як лезо" і завершувати своє правління вона не планує.

Читайте також: