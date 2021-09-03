Операція "Лондонський міст": в ЗМІ просочилися деталі майбутнього похорону королеви Єлизавети II

Королева Великої Британії Єлизавета II не вічна і, можливо, ви вже знаєте, що на цей день вже давно розроблено план, який називається операція "Лондонський міст".

У пресу просочилися нові деталі цього плану, про який раніше ми дуже детально вже розповідали вам ось в цьому матеріалі.

Як пише The Sun, в день смерті королеви Єлизавети II, її син та головний спадкоємець — принц Чарльз звернеться до нації. Це станеться перед тим, як він вирушить в траурне турне Великою Британією.

Принц Чарльз і принц Едвард на похороні батька принца Філіпа / Associated Press

Секретний план операції під кодовою назвою "Лондонський міст" також включає заходи щодо посилення безпеки, непередбачені обставини пов'язані з COVID-19, і навіть публікації королівської сім'ї в соціальних мережах.

У плані докладно розповідається про приготування до 10-денного періоду від смерті монархині до її державного похорону у Вестмінстерському абатстві. Про це повідомить прем'єр-міністру найбільш високопоставлений придворний Букінгемського палацу, голова державної служби та вищі міністри також будуть проінформовані.

Прапори будуть приспущені над урядовими будівлями протягом 10 хвилин, а парламент екстрено закриється, якщо в цей час буде засідати.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Як і в разі смерті принца Філіпа в квітні 2021 року веб-сайт королівської сім'ї повернеться до чорної сторінки, яка б підтверджувала смерть королеви. В країні буде оголошено хвилину мовчання. О 18:00 прем'єр-міністер проведе аудієнцію з новим королем Чарльзом, чия спадкоємність носить кодову назву Operation Spring Tide.

Похорон принца Філіпа / Getty Images

Після роботи в Лондоні Чарльз вирушить в турне Великою Британією, відвідає Шотландію, Уельс та Північну Ірландію.

Труна королеви буде виставлена на загальний огляд перед її похороном. Міністерство транспорту висловило побоювання з приводу того, що Лондон опиниться в корках через кількість людей, які захочуть приїхати до столиці, щоб засвідчити свою повагу Єлизаветі II. У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ посилить присутність служби безпеки в місті через підвищений ризик тероризму в ці дні.

На відміну від принца Філіпа, чоловіка королеви, який помер раніше цього року, і чий похорон був ритуальним королівським і відбувався в приватному форматі, прощання з королевою буде державним.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Зазначимо, церемоніальний королівський похорон влаштовували для королеви-матері Єлизавети Боуз-Лайон 2002 року і для принцеси Діани, яка до того моменту вже не мала титул Її Королівської Високості 1997 року, таку честь отримала і прем'єр-міністерка Маргарет Тетчер 2013 року.

Від державного королівський похорон відрізняється деякими тонкощами в форматі. Після смерті королеви її чоловік принц Філіп буде перепохований, його прах переведуть до меморіальної каплиці короля Георга VI, де він буде перебувати поруч зі своєю дружиною. У цій каплиці покояться батько Єлизавети II — король Георг VI, королева-мати Єлизавета і сестра принцеса Маргарет.

Меморіальна каплиця Георгія VI в каплиці Святого Георгія у Віндзорі / Getty Images

Королева Єлизавета II в квітні 2021 року відзначила 95-річний ювілей і нині жива та здорова. Наступного 2022 року вона відсвяткує 70-річчя на троні.

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