Операція "спадкоємець": чому у принца Джорджа має з'явитися регент

Від моменту смерті королеви Єлизавети II лінія престолонаслідування була змінена. Тепер першим у черзі на корону стоїть принц Уельський Вільям, а другим – його неповнолітній син, принц Джордж.

Кажуть, король Чарльз III серйозно стурбований тим фактом, що Джордж не має регента, і корона, в разі його смерті і смерті принца Вільяма, буде незахищена.

За лаштунками королівської сім'ї ходять чутки, що новому монарху вже рекомендували вибрати людину, яка могла б стати регентом на підтримку юного принца Джорджа, якщо щось трапиться з самим Чарльзом або з його сином Вільямом.

Чарльз III і раніше заявляв, що хоче зменшити кількість членів сім'ї, які працюють, та скоротити витрати на монархію.

Цілком ймовірно, що він може перейматися і таким питанням, як лінія наступності, пише express.

Король Чарльз III та принц Вільям / Фото: Associated Press

Королівський коментатор Роберт Джобсон, який раніше цього року опублікував біографію принца Уельського під назвою "Вільям у віці 40 років", вважає, що принц Гаррі, який не працює на корону, не зміг би виконати завдання підтримки свого дев'ятирічного племінника, якби обоє – король Чарльз і принц Вільям – не могли більше виконувати свої конституційні обов'язки. У коментарі для The Sun експерт заявив, що питання про передавання корони принцу Джорджу в надто молодому віці через трагедію непокоїло і покійну королеву Єлизавету II.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

"Якщо і з ним, і з Вільямом трапиться щось жахливе, спадкоємцем буде дев'ятирічний хлопчик. Має бути принц або принцеса-регент, поки Джордж не стане достатньо дорослим, щоб правити", – йдеться у коментарі. "Це те, про що королева дуже турбувалася, часто закликаючи Вільяма не літати на гелікоптері до його будинку в Анмер-хол у Норфолку", – додає він.

До цього моменту завдання принца-регента покладалося на принца Гаррі, але оскільки він більше не є членом сім'ї, що працює, він не може бути й регентом. На думку експерта, Чарльз, напевно, хотів би вирішити це питання, щоб бути спокійним за корону та монархію. Однак для призначення регента і зміни лінії спадкування потрібен парламентський акт.

Принц Джордж / Фото: Associated Press

До речі, ми розповідали про те, чому король Чарльз та його син принц Вільям більше не можуть літати одним літаком або гелікоптером.

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