Операція "спадкоємець": стало відомо, кого Путін бачить своїм наступником

Чутки про те, що Путін хворий на рак і повільно вмирає, ходять у ЗМІ вже досить давно. Кажуть, диктатор почав готувати собі наступника, який посяде його місце у президентському кріслі.

Як повідомляє телеграм-канал Generall SVR, минулими вихідними Путін зустрічався з людьми зі свого найближчого оточення і під час цієї зустрічі обговорювалася концепція його поступового відходу від влади та способи забезпечити наступність при зміні керівництва режиму.

Канал повідомляє, що вже до кінця осені 2022 рейтинг "Єдиної Росії" просяде і з'явиться запит на нового лідера партії. Дмитру Медведєву належить зіграти роль "цапа-відбувайла" і відповісти за рейтинг партії, що впав, а соціологічні опитування покажуть, що запит у народу Росії на керівника-жінку.

Таким чином, "на арену" може вийти молодша донька Путіна – Катерина Тихонова, яку вже давно готують до цієї ролі.

"Ближче до Нового року Путін за планами оголосить про позачергові президентські вибори, які мають відбутися 26 березня 2023 року і сам Путін у них не візьме участі підтримавши Дмитра Патрушева. Самого Патрушева, який зараз в уряді обіймає посаду міністра сільського господарства, до цієї події виведуть зі складу уряду на нейтральну посаду, бажаючи знизити ризики негативу за прогнозовану кризу в очолюваній ним галузі. Володимир Путін залишиться головою Держради і реальним керівником країни стільки, скільки дозволить здоров'я, що погіршується", — пишуть на каналі.

Дмитро Патрушев / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше стало відомо, на який вид раку хворіє Путін. Деякі експерти переконані, що жити президентові РФ залишилося небагато. Але вірити таким оптимістичним прогнозам – дурити себе.

Катерина Тихонова / Фото: скриншот з відео

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