Операція "Золота сфера": з'явилися перші подробиці майбутньої коронації короля Чарльза ІІІ

Зараз у британській пресі багато розмов про майбутню коронацію короля Чарльза ІІІ. З'явилися деякі подробиці церемонії, яка буде значно коротшою, ніж була у королеви Єлизавети II.

Король Чарльз хоче йти в ногу з часом, а отже, потрібні зміни і у форматі коронації. Служба традиційно відбуватиметься у Вестмінстерському абатстві, у травні або червня 2023 року. Раніше Букінгемський палац відреагував на опубліковану в ЗМІ дату – 3 червня, заявивши, що "це не більше ніж спекуляції". Днями Daily Mail написав, що служба триватиме трохи більше години замість звичних чотирьох і складатиметься із меншої кількості таємних ритуалів, ніж це було у Єлизавети II 1953 року.

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Передбачається, що король Чарльз хоче, щоб його коронація задала тон сучасної монархії, зберігши в той же час деяку пишність і велич події. План коронації вже існує, і він називається "Золота сфера". Згідно з цим планом, список гостей буде скорочено з 8000 до 2000 осіб. Промова теж буде адаптована, щоб бути зрозумілою для сучаснішої аудиторії.

Коронація королеви Єлизавети II була значною мірою організована на основі плану коронації її батька, короля Георга VI 1937 року, яка, у свою чергу, була змодельована на зразок коронації короля Георга V (дідуся королеви) 1911 року.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Однак деякі ключові ритуали будуть збережені, зокрема помазання монарха, а також золота державна карета 1762 року, яку було відремонтовано спеціально до платинового ювілею королеви, і вона знову буде частиною коронаційної процесії.

Дрескод церемонії також буде простішим, ніж був 1953 року.

Важливу роль відіграє у заході та принц Вільям. Сімдесят років тому чоловік королеви принц Філіп зіграв важливу роль, ставши головою коронаційного комітету Таємної ради, який керував багатьма церемоніальними приготуваннями до цього великого дня. Цього разу очікується, що принц Вільям. як спадкоємець престолу, відіграватиме важливу роль у комітеті.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Камілла буде коронована разом із чоловіком Чарльзом цього дня і одягне корону з найзнаменитішим алмазом у світі.

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