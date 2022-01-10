"Опора та підтримка для монархині": королівські експерти покладають великі надії на герцогиню Кембриджську

Цей рік стане ще відповідальнішим для герцогині Кембриджської.

Королівські експерти вже зараз кажуть, що 2022 року герцогиня Кейт буде праворуч від королеви Єлизавети II і монархиня буде покладатися на Кетрін більше, ніж будь-коли.

Британська королівська родина готується до важкого року, по-перше, через проблеми пов'язані з принцом Ендрю (на сина королеви громадянка США подала позов за сексуальне насильство), а також через майбутню публікацію мемуарів принца Гаррі.

Таємна книжка про життя Гаррі вийде наприкінці 2022 року. У ній розповідатиметься про юнацьке життя принца, трагічну смерть його матері принцеси Діани 1997 року, про службу в армії та в Афганістані, про зустріч із дружиною Меган Маркл і про "радість, яку він знайшов у тому, щоб бути чоловіком і батьком. Королівські шанувальники очікують, що книжка також охоплюватиме період часу, коли Гаррі та його брат Вільям ворогували.

Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

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95-річна королева вже "дуже цінує" роботу Кейт для королівської сім'ї, яка останніми роками стає дедалі помітнішою, пише Daily Mail. Нагадаємо, Кетрін взяла на себе більше відповідальності після того, як Меган та Гаррі залишили королівську родину у січні 2020 року. Сьогодні герцогиня Кембриджська виявляє лідерські якості, вона курує кілька особистих проєктів і бездоганно виконує свій королівський обов'язок.

Герцогиня Кембриджська та королева Єлизавета II / Getty Images

Зазначимо, у червні у Великій Британії та країнах Співдружності відбудуться святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II – 70 років на троні.

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