Оприлюднено новий особистий лист принцеси Діани і його скоро продадуть з молотка на аукціоні

Згідно з листом, британська принцеса відчувала хвилювання перед перспективою нового життя без королівської родини.

Раніше неопублікований лист принцеси Діани продадуть на аукціоні Julien's. Лист датується 15 липня 1996 року, за місяць до офіційного розставання Чарльза та Діани, яке відбулося 28 серпня 1996 року, і адресовано Майклу Ф. Тернеру з Королівського новозеландського фонду допомоги сліпим. У ньому принцеса Діана висловлює жаль з приводу того, що більше не може бути покровителькою організації.

Вона писала:

"Дорогий Майкле,

Для мене було великою честю служити вашою Покровителькою, і я завжди хотіла робити це від щирого серця і в міру своїх здібностей. Тому з великим сумом пишу Вам, щоб пояснити речі, які стали очевидними.

Як ви знаєте, мої особисті обставини, зокрема мій шлюб із принцом Уельським, останніми місяцями стали предметом детальних здогадів, і незабаром це буде оформлено у звичайному юридичному порядку.

Хоча я з надією вступаю в майбутнє, я роблю це і з деяким трепетом, оскільки є низка питань, які мені доведеться вирішити. Саме тому я пишу, щоб відмовитися від своєї нинішньої ролі Покровительки у вас.

Оскільки я прагну реорганізувати своє життя, я не зможу забезпечити вам належний рівень прихильності, і я відчуваю, що можливо хтось інший, більше підходитиме для підтримки вас у всьому, що ви робите».

Лист принцеси Діани Майклу Ф. Тернеру / фото: Julien's Auctions

Лист продається в оригінальному конверті та з факсом-квитанцією.

Лист принцеси Діани Майклу Ф. Тернеру / фото: Julien's Auctions

За час заміжжя з Чарльзом покійна принцеса була покровителькою понад 100 благодійним організаціям, але після розлучення пішла з більшості і відмовилася від усіх своїх військових посад. За даними Букінгемського палацу, принцеса залишилася покровителькою благодійної організації для безпритульних Centrepoint, Англійського національного балету, Місії боротьби з проказою та Національного фонду боротьби зі СНІДом. Вона також залишилася президенткою дитячої лікарні Грейт-Ормонд-стріт та Королівської лікарні Марсдена.

1997 року Діана продала більшість свого вечірнього гардеробу на аукціоні Christie's. Гроші від продажу вирушили до Онкологічного фонду Королівської лікарні Марсдена та Фонду боротьби зі СНІДом.

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