Оприлюднено заповіт принцеси Уельської: кому дісталася спадщина Діани

1 липня 1961 року народилася леді Діана Спенсер, яка після заміжжя з принцом Уельським 1981 року стала принцесою Уельською. Нажаль, життя Діани обірвалося у 36 років.

Смерть принцеси 1997 року вразила весь світ і королівську родину. Вона загинула, коли їй було лише 36 років, це сталося в автокатастрофі в тунелі Пон-де-л'Альма у Парижі. Але вже тоді Діана мала заповіт, у якому вона розпорядилася своїми статками.

Діана походила з аристократичної сім'ї, була заміжня за британським принцом Уельським і народила йому двох дітей. Як пише Mirror, принцеса Уельська задовго до своєї смерті задокументувала, як саме вона хоче поділити майно після її смерті.

Якою була спадщина Діани?

Принцеса Діана з синами / Фото: Associated Press

Статки принцеси Діани становили понад 21 мільйонів фунтів стерлінгів. Гроші надійшли від шлюборозлучного процесу Діани з принцом Чарльзом 1996 року, а також акцій, коштовностей, готівки та особистих речей з дому сім'ї в Кенсінгтонському палаці. Податки на спадок зрештою забрали більшу частину із заявленої суми, проте, згідно зі звітами, спадкоємцям залишилося близько 13 мільйонів фунтів стерлінгів.

Кому дісталася спадщина?

Головними бенефіціарами стали сини Діани – принц Вільям та принц Гаррі. Нещодавно стало відомо, що саме завдяки спадщині принцеси Діани принц Гаррі і зміг перевезти свою родину з Великої Британії до США 2020 року. В інтерв'ю Опрі Вінфрі Гаррі сказав: "Ніби вона передбачала, що це станеться, і вона була з нами протягом усього цього процесу".

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Associated Press

Передбачалося, що мати залишила їм статки у розмірі 13 мільйона фунтів стерлінгів, які зменшилися до 8,5 мільйона фунтів стерлінгів після сплати податків. У заповіті Діани йшлося, що її сини мають отримати частину своєї спадщини у 25 років, а решту грошей, коли їм виповниться 30.

Обидва брати заплатили податок на спадщину, коли отримали свою частку статків.

Принци Чарльз, Вільям та Гаррі / Фото: Associated Press

Однак сини леді Ді були не єдиними людьми, яким було передано грошові суми. Пол Баррелл, довірений дворецький Діани, отримав 50 000 фунтів стерлінгів. Також у заповіті згадувалося про 17 її хрещеників, їм Діана залишила сентиментальні фотографії, картини та порцеляну.

Спеціальні благодійні організації отримали 100 000 фунтів стерлінгів, а також гардероб принцеси Діани, включаючи її знамениту весільну сукню. Деяким благодійним організаціям було дозволено отримувати гонорари від комерційного використання її інтелектуальної власності.

Торік у день 60-річного ювілею Діани було відкрито статую на честь принцеси в Кенсінгтонському саду.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

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