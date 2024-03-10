Опубліковано особистий лист королеви Єлизавети II її акушерці: про що він був

Лист Єлизавета II відправила своїй акушерці та близькій подрузі Гелен "Роуї" Роу 5 серпня 1964 року, через п'ять місяців після народження молодшої дитини – принца Едварда, якому сьогодні виповнюється 60 років.

38-річна Єлизавета написала про те, яким чудовим був малюк Едвард. Ці записки були продані на аукціоні 28 жовтня 2023 року у рамках Best-of Auctions від Eppli у Лайнфельден-Егтердінгені, повідомляє Hello!

Королева Єлизавета II із синами принцами Ендрю та Едвардом / Фото: Getty Images

Гелен допомогла королеві народити всіх чотирьох її дітей: Чарльза, Ендрю та Едварда, які народилися у Букінгемському палаці, та принцесу Анну – у Кларенс-хаусі. На жаль, акушерка померла лише через два роки після народження принца Едварда.

У листі йдеться: "Дорога Роуї, мені дуже шкода, що ми так і не зв'язалися з вами до того, як ви покинули Лондон. Мейбл (королівська няня Мейбл Андерсон) була хвора в ліжку, коли ви написали, і зізнаюся, я в поспіху неправильно прочитала ваш лист і згадала не того дня, коли ви його написали, і коли минулого тижня я була в Арунделі (замку Арундел, Західний Суссекс), мені раптово згадалося про ваш лист, і, звісно, було вже надто пізно!

Дитина (принц Едвард) чудова, як золото, намагається сидіти і важить 15 фунтів. Він усміхається і гигикає всім і робить усіх щасливими! Чарльзу, на щастя, краще, але він поки що дуже слабкий. Сподіваюся, ми побачимо вас, коли повернемося у жовтні. Щиро ваша, Елізабет Р.", – написала королева в листі.

Королева Єлизавета II із сином принцом Едвардом та чоловіком принцом Філіпом / Фото: Getty Images

Єлизавета II згадує про одужання свого старшого сина Чарльза від пневмонії того літа. 15-річний спадковий принц тоді захворів під час перебування у кемпінгу зі своїми однокласниками зі школи Гордонстоун у маєтку Балморал.

Нагадаємо, у Єлизавети II та принца Філіпа четверо дітей. Першу дитину королева народила 1948 року, а останню – 1964-го.

Королева Єлизавета II зі своєю родиною 1972 рік / Фото: Associated Press

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