Опублікувала ніжне фото: королева Ранія привітала молодшу доньку з днем народження

Молодшій дочці короля Йорданії Абдалли II та королеви Ранії – принцесі Сальмі – сьогодні виповнилося 24 роки.
У своєму Instagram королева Ранія поділилася ніжним фото, на якому зазнімкована в обіймах із Сальмою. Ранія одягнена в трикотажну сукню та коротку чорну сорочку, у неї бездоганний макіяж та укладання хвилями, а принцеса Сальма — у молочно-бежевій шкіряній куртці, білій футболці та спідниці-плісе. Ранія обіймає дочку за плечі і пише:
"Твоя усмішка — одне з найбільших благословень мого життя. З днем народження, моя мила Сальмо".
Завтра, 27 вересня, відсвяткує своє 28-річчя старша донька королеви та короля – принцеса Іман. До речі, саме на її честь її старший брат Кронпринц Хусейн назвав свою новонароджену дочку.
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