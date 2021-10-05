Опублікувала нове фото: княгиня Шарлін дуже сильно схудла

Княгиня Монако Шарлін поділилася новою фотографією в Instagram.

Фото дружина князя Альбера II опублікувала через місяць після того, як була екстрено госпіталізована через те, що раптово втратила свідомість.

Княгиня все ще залишається в Південній Африці, де проходить лікування після лор-інфекції. На новому знімку, яким поділилася принцеса, вона зображена з усмішкою на обличчі сидячи в своєму будинку за столом перед відкритою книжкою. Знімок Шарлін коротко підписала: "Нехай Господь благословить" і додала смайлик у вигляді серця. Одягнена Шарлін в теплий одяг, у неї коротка стрижка, а на шиї довга прикраса.

43-річна Шарлін перебуває в Південній Африці з травня після того, як захворіла тяжкою інфекцією. Передбачалося, що княгиня зможе повернутися до Монако в жовтні, а можливо і раніше, але поки жодних заяв із цього приводу ні сама Шарлін, ні палац Монако не робить.

Тим часом в своєму першому інтерв'ю відтоді, як князь Альбер II повернувся з Південної Африки, де в серпні відвідував свою дружину, він заявив, що Шарлін готова повернутися додому, і що між ними немає жодних проблем і вони зовсім не на межі розлучення, як припускають багато світових ЗМІ. Повернення княгині — це питання часу і як тільки буде отримано дозвіл від лікарів, вона це зробить.

княгиня Шарлін / Instagram княгині Шарлін

Раніше княгиня ділилася декількома фотографіями зі своєю сім'єю, які були зроблені якраз, коли вони її відвідували. А також показувала кадри з нової фотосесії, яку зняли в Південній Африці в рамках її проєкту з боротьби з браконьєрством.

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